Трамп опублікував лист, як Зеленський просив його про зустріч

Кандидат у президенти США Дональд Трамп оприлюднив лист, в якому президент України Володимир Зеленський просив про зустріч з ним.

Як повідомляє "Європейська правда", Трамп виклав лист у соцмережі Truth Social.

При цьому він не супроводив лист жодним коментарем.

"Всі ми в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром. І ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному контакті", – написав Зеленський.

Реклама:

"Кілька днів тому ми попросили про зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо, з перших вуст", – додав він.

"Ви знаєте, що я завжди з великою повагою ставлюся до всього, що з вами пов'язано, і так воно і має бути. Я можу бути в Нью-Йорку в п'ятницю, і це було б гарним часом для зустрічі", – йдеться у листі.

Зеленський наголосив на важливості особистого контакту.

"Дайте мені знати, якщо ви будете в місті в цей час – я б дуже хотів, щоб наша зустріч відбулася, як частина наших зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти нам закінчити цю війну справедливим шляхом", – йдеться у листі.

Повідомлення було передано Трампу через Дениса Сієніка, заступника керівника місії посольства України в США.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що відвідає президента України Володимира Зеленського в п'ятницю для їхньої першої зустрічі з 2019 року.

Нагадаємо що у 2019 році у США без згоди Зеленського, у спробі захистити Трампа від імпічменту, опублікували транскрипт його першої розмови з тодішнім американським президентом.

Читайте також: Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США.