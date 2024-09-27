Трамп зустрінеться із Зеленським у п'ятницю

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю для їхньої першої зустрічі з 2019 року.

Про це повідомляє The Washington Post, передає "Європейська правда".

Трамп заявив на пресконференції, що планує зустрітися із Зеленським близько 9:45 ранку в Trump Tower. Людина, знайома з розкладом Зеленського, підтвердила зустріч на умовах анонімності.

Президентські вибори мають серйозні наслідки для війни в Україні, яка триває вже третій рік. Трамп глибоко скептично ставиться до участі США в Україні.

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Трамп часто говорить, що хоче укласти угоду між Україною і Росією, і в приватних розмовах заявляв, що міг би закінчити війну, натиснувши на Україну, щоб вона відмовилася від частини територій, повідомили раніше The Washington Post люди, знайомі з цим питанням.

Однак у четвер Трамп не запропонував багато деталей щодо того, як він збирається закінчити війну.

Натомість він неодноразово заявляв, що лідер Росії Владімір Путін ніколи б не вторгся в Україну, якби був президентом. Трамп вихвалявся своїми відносинами з Путіним і раніше хвалив російського лідера, називаючи його "генієм" і "кмітливим".

Під час інших передвиборчих зустрічей цього тижня Трамп припустив, що Сполучені Штати були надто щедрими до України.

Він звинуватив президента Джо Байдена в тому, що вони "годують Зеленського грошима і зброєю так, як жодна країна ніколи раніше не бачила"; назвав Зеленського "найбільшим продавцем на Землі"; і заявив, що Зеленський підтримує його опонентів-демократів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що команди президента Володимира Зеленського та кандидата у президенти США Дональда Трампа обговорювали потенційну зустріч двох лідерів у маєтку республіканця у Флориді.

Нагадаємо, раніше республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

Голова Наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер заявив, що комітет прагне визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив у середу лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами через візит українського президента на завод у Пенсильванії.

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