Трамп опубликовал письмо, как Зеленский просил его о встрече

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обнародовал письмо, в котором президент Украины Владимир Зеленский просил о встрече с ним.

Как сообщает "Европейская правда", Трамп выложил письмо в соцсети Truth Social.

При этом он не сопроводил письмо никаким комментарием.

"Все мы в Украине хотим закончить эту войну справедливым миром. И мы знаем, что без Америки этого невозможно достичь. Вот почему мы должны стремиться понять друг друга и оставаться в тесном контакте", – написал Зеленский.

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"Несколько дней назад мы попросили о встрече с вами, и я очень хочу услышать ваши мысли непосредственно, из первых уст", – добавил он.

"Вы знаете, что я всегда с большим уважением отношусь ко всему, что с вами связано, и так оно и должно быть. Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, и это было бы хорошим временем для встречи", – говорится в письме.

Зеленский отметил важность личного контакта.

"Дайте мне знать, если вы будете в городе в это время – я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась, как часть наших усилий, направленных на то, чтобы помочь нам закончить эту войну справедливым путем", – говорится в письме.

Сообщение было передано Трампу через Дениса Сиеника, заместителя руководителя миссии посольства Украины в США.

Как сообщалось, Дональд Трамп заявил, что посетит президента Украины Владимира Зеленского в пятницу для их первой встречи с 2019 года.

Напомним, что в 2019 году в США без согласия Зеленского, в попытке защитить Трампа от импичмента, опубликовали транскрипт его первого разговора с тогдашним американским президентом.

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