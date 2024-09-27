Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами, загинула жінка

Грецька берегова охорона знайшла тіло жінки і врятувала 15 мігрантів з моря після того, як їхній човен перекинувся біля острова Кос у східній частині Егейського моря в п'ятницю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

В іншому випадку в п'ятницю берегова охорона врятувала 78 мігрантів з дерев'яного човна, що плив за 23 морські милі від крихітного острова Гавдос на півдні Греції.

Зараз мігрантів перевозять на сусідній острів Крит, повідомив агентству Reuters на умовах анонімності представник берегової охорони.

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Відразу не було зрозуміло, що сталося з човном.

Греція завжди була найпопулярнішим шляхом в'їзду до Європейського Союзу для мігрантів і біженців з Близького Сходу, Африки та Азії у 2015-2016 роках, коли майже 1 мільйон людей висадилися на її островах, переважно на надувних човнах.

Потік людей зменшився, а потім знову збільшився минулого року.

Грецькі рятувальники час від часу повідомляють про порятунок шукачів притулку, які намагаються дістатися країни на малих човнах.

21 серпня повідомлялося, що грецька берегова охорона за добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.