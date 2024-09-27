У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, погибла женщина

Греческая береговая охрана нашла тело женщины и спасла 15 мигрантов из моря после того, как их лодка перевернулась возле острова Кос в восточной части Эгейского моря в пятницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В другом случае в пятницу береговая охрана спасла 78 мигрантов с деревянной лодки, плывшей в 23 морских милях от крошечного острова Гавдос на юге Греции.

Сейчас мигрантов перевозят на соседний остров Крит, сообщил агентству Reuters на условиях анонимности представитель береговой охраны.

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Сразу не было понятно, что произошло с лодкой.

Греция была всегда самым популярным путем въезда в Европейский Союз для мигрантов и беженцев с Ближнего Востока, Африки и Азии в 2015-2016 годах, когда почти 1 миллион человек высадились на ее островах, преимущественно на надувных лодках.

Поток людей уменьшился, а затем снова увеличился в прошлом году.

Греческие спасатели время от времени сообщают о спасении искателей убежища, которые пытаются добраться до страны на малых лодках.

21 августа сообщалось, что греческая береговая охрана за сутки спасла почти 150 мигрантов, которые пытались добраться до страны через море на небольших лодках.