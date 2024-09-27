Орбан розкритикував свого радника за "пораду" не опиратися вторгненню СРСР
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував заяву свого політдиректора та близького радника Балажа Орбана, який заявив, що Угорщина виграла б більше, якби не чинила опір радянському вторгненню 1956 року.
Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".
Виступаючи в п'ятницю, 27 вересня, на національному радіо, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що важливо говорити "дуже обережно і чітко" про такі чутливі питання.
"Зараз мій політичний директор зробив двозначну заяву, що є помилкою, оскільки наше суспільство стоїть на основі революції 1956 року, виросло з неї", – сказав Орбан.
Також він додав, що, як і в минулому, Угорщина "завжди захищатиме себе".
Як відомо, напередодні, політдиректор Балаж Орбан здійняв хвилю обурення серед угорців своєю заявою про те, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, оскільки це "безвідповідально".
Тоді опоненти угорського прем’єра Віктора Орбана накинулися з нищівною критикою на його політичного директора та вимагали реакції самого Орбана.
Пізніше, після жорсткої критики розмірковувань про угорську революцію та опір України, Балаж Орбан заявив, що його слова перекрутили.