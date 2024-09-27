Орбан розкритикував свого радника за "пораду" не опиратися вторгненню СРСР

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував заяву свого політдиректора та близького радника Балажа Орбана, який заявив, що Угорщина виграла б більше, якби не чинила опір радянському вторгненню 1956 року.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Виступаючи в п'ятницю, 27 вересня, на національному радіо, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що важливо говорити "дуже обережно і чітко" про такі чутливі питання.

"Зараз мій політичний директор зробив двозначну заяву, що є помилкою, оскільки наше суспільство стоїть на основі революції 1956 року, виросло з неї", – сказав Орбан.

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Також він додав, що, як і в минулому, Угорщина "завжди захищатиме себе".

Як відомо, напередодні, політдиректор Балаж Орбан здійняв хвилю обурення серед угорців своєю заявою про те, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, оскільки це "безвідповідально".

Тоді опоненти угорського прем’єра Віктора Орбана накинулися з нищівною критикою на його політичного директора та вимагали реакції самого Орбана.

Пізніше, після жорсткої критики розмірковувань про угорську революцію та опір України, Балаж Орбан заявив, що його слова перекрутили.