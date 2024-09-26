Опоненти Орбана вимагають його реакції на скандальні слова соратника про угорську революцію

Опоненти угорського прем’єра Віктора Орбана накинулися з нищівною критикою на його політичного директора після скандальних слів, якими він знецінив боротьбу учасників угорської революції 1956 року, щоб покритикувати спротив України російській агресії, та вимагають реакції самого Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", коментарі вони публікують на своїх сторінках у Facebook.

Приводом для обурення стали слова політдиректора і близького радника Віктора Орбана Балажа Орбана про те, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, оскільки це "безвідповідально".

Головний суперник Орбана Петер Мадяр, лідер політсили "Тиса", заявив, що Балаж Орбан своїми словами про угорське повстання "перейшов усі межі" і після такого не може залишатися на посаді.

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"Він примудрився жбурнути на вівтар рутинної пропагандистської комунікації 13 найяскравіших днів з історії Угорщини XX сторіччя. Цими словами Балаж Орбан принизив пам’ять про тисячі угорських борців, сотні з яких – на відміну від Балажа Орбана – були готові покласти свої життя за свободу і незалежність своєї країни.

Цими словами Балаж Орбан потоптався по наріжних засадах конституційного ладу і незалежності Угорщини", – обурився Мадяр.

Він заявив, що після такого Балаж Орбан має піти у відставку до 23 жовтня – 68-ї річниці угорської революції 1956 року.

Лідер опозиційної "Демократичної коаліції" Угорщини, колишній прем’єр Ференц Дюрчань заявив, що висловлювання Балажа Орбана можна трактувати як те, що уряд Орбана "готовий без опору передати Угорщину росіянам".

"Пане прем’єр, ваш політичний директор щойно заявив, що Угорщина капітулювала б, якби Росія напала на нас. Ця заява означає, що ваш уряд є не гарантом, а зрадником угорської незалежності… Ви є російськими агентами, найманцями іноземної сили, які злочинно узурпували керівництво країною… У вас лишається єдиний вихід – відставка", – заявив Дюрчань.

Як відомо, угорська влада та Орбан зокрема є відкритими критиками військової допомоги Україні та продовжують підтримувати відносини з Росією. У липні прем’єр Угорщини, яка почала головування у Раді ЄС, одразу ж вирушив у "миротворче турне" до Москви і Китаю. У ЄС дистанціювалися від цих візитів.

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