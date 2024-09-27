Орбан раскритиковал своего советника за "совет" не сопротивляться вторжению СССР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал заявление своего политдиректора и близкого советника Балажа Орбана, который заявил, что Венгрия выиграла бы больше, если бы не сопротивлялась советскому вторжению 1956 года.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Выступая в пятницу, 27 сентября, на национальном радио, премьер-министр Венгрии заявил, что важно говорить "очень осторожно и четко" о таких чувствительных вопросах.

"Сейчас мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше общество стоит на основах революции 1956 года, выросло из нее", – сказал Орбан.

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Также он добавил, что, как и в прошлом, Венгрия "всегда будет защищать себя".

Как известно, накануне политдиректор Балаж Орбан поднял волну возмущения среди венгров своим заявлением о том, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".

Тогда оппоненты венгерского премьера Виктора Орбана набросились с сокрушительной критикой на его политического директора и требовали реакции самого Орбана.

Позже, после жесткой критики рассуждений о венгерской революции и сопротивлении Украины, Балаж Орбан заявил, что его слова перекрутили.