Радник Орбана після шквалу критики заявив, що його слова "перекрутили"

Політичний директор і радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан після жорсткої критики його розмірковувань про угорську революцію та опір України заявив, що його слова перекрутили.

Як повідомляє угорський портал 444, про це Балаж Орбан заявив у відео у Facebook на свій захист.

Він заявив, що жодним чином не хотів знецінити боротьбу учасників угорської революції.

"На жаль, у політиці дуже типовим явищем є перекручувати чиїсь слова… Герої 1956 року – національні герої. Пам’ять про них свята і непорушна. Герої 1956 року були на правому боці і боролися за правильну справу. А щодо російсько-української війни, то, на жаль, справа у тому, що ми вже 2,5 роки під тиском провоєнної пропаганди, яка нічого не соромиться, і навіть того, щоб змішувати пам’ять про 1956 рік з російсько-українською війною", – заявив Орбан.

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Він додав, що це "не війна Угорщини" і Угорщина хоче залишатися осторонь.

Водночас Балаж Орбан фактично не пояснив фрази, яка викликала найбільше обурення – що Угорщина після досвіду 1956 року у разі агресії напевно не чинила би опір, як Україна, оскільки це "безвідповідально".

Опоненти угорського прем’єра Віктора Орбана через цю заяву Балажа Орбана накинулися на нього з нищівною критикою та вимагають реакції прем’єра Віктора Орбана.