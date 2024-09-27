У Фінляндії визначилися з місцем розміщення штабу сухопутних військ НАТО у Північній Європі

Штаб сухопутних військ НАТО в Північній Європі буде розміщено у фінському місті Міккелі.

Про це в п'ятницю, 27 вересня, розповів міністр оборони Антті Хяккянен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Офіційне рішення про це буде ухвалено наступного року на зборах міністрів оборони НАТО.

Фінляндія відіграватиме провідну роль у новому штабі в Міккелі, а командувач сухопутних військ Оборонних сил Фінляндії стане командувачем нового штабу, розповів Хяккянен.

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Новий штаб підпорядковуватиметься штаб-квартирі НАТО в Норфолку.

Хяккянен обґрунтував рішення про розміщення регіонального штабу НАТО в Міккелі тим, що в місті вже існує штаб сухопутних військ збройних сил Фінляндії.

Країни, що входять до складу командування, будуть оголошені пізніше. Очікується, що новий штаб почне свою роботу наступного року.

Місце дислокації передових сухопутних військ НАТО (FLF), які будуть розміщені в Лапландії, буде оголошено пізніше, заявив Хяккянен.

За його словами, рішення про розміщення регіонального штабу НАТО в Міккелі дає змогу ефективно планувати операції сухопутних військ у північних регіонах альянсу.

"Національна оборона Фінляндії та оборона НАТО повинні мати можливість безперешкодно співпрацювати в нормальних і надзвичайних обставинах", – сказав глава оборонного відомства.

Хяккянен зазначив, що Фінляндія має сильну і якісну національну оборону. За його словами, досвід фінських збройних сил унікальний, особливо в умовах Півночі.

Чисельність персоналу нового штабу становитиме в мирний час кілька десятків осіб. Офіцери прибудуть до Міккелі з кількох країн НАТО.

Як повідомлялося, Швеція готова взяти на себе командування передовими сухопутними військами НАТО, які розмістять у Фінляндії, ці підрозділи відповідатимуть за операції мирного часу.

Наприкінці серпня стало відомо, що Фінляндія офіційно підтвердила, що веде пере переговори з кількома країнами-членами Північноатлантичного альянсу про розгортання їхніх військ на фінській території.