В Финляндии определились с местом размещения штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе

Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в финском городе Миккели.

Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказал министр обороны Антти Хяккянен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Официальное решение об этом будет принято в следующем году на собрании министров обороны НАТО.

Финляндия будет играть ведущую роль в новом штабе в Миккели, а командующий сухопутными войсками Оборонительных сил Финляндии станет командующим новым штабом, рассказал Хяккянен.

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Новый штаб будет подчиняться штаб-квартире НАТО в Норфолке.

Хяккянен обосновал решение о размещении регионального штаба НАТО в Миккели тем, что в городе уже существует штаб сухопутных войск вооруженных сил Финляндии.

Страны, входящие в состав командования, будут объявлены позже. Ожидается, что новый штаб начнет свою работу в следующем году.

Место дислокации передовых сухопутных войск НАТО (FLF), которые будут размещены в Лапландии, будет объявлено позже, заявил Хяккянен.

По его словам, решение о размещении регионального штаба НАТО в Миккели позволяет эффективно планировать операции сухопутных войск в северных регионах альянса.

"Национальная оборона Финляндии и оборона НАТО должны иметь возможность беспрепятственно сотрудничать в нормальных и чрезвычайных обстоятельствах", – сказал глава оборонного ведомства.

Хяккянен отметил, что Финляндия имеет сильную и качественную национальную оборону. По его словам, опыт финских вооруженных сил уникален, особенно в условиях Севера.

Численность персонала нового штаба составит в мирное время несколько десятков человек. Офицеры прибудут в Миккели из нескольких стран НАТО.

Как сообщалось, Швеция готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, которые разместят в Финляндии, эти подразделения будут отвечать за операции мирного времени.

В конце августа стало известно, что Финляндия официально подтвердила, что ведет переговоры с несколькими странами-членами Североатлантического альянса о развертывании их войск на финской территории.