Румунія отримає від США обладнання для виявлення радіації
Румунія отримає від США різноманітне обладнання для виявлення підвищеного рівня радіації та кілька автомобілів.
Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це стало відомо з документів, які готує МВС Румунії для оформлення отримання такої допомоги.
Обладнання, яке передасть США, коштує близько 1,9 млн доларів, та включає транспортні засоби і портативне обладнання для виявлення радіації та супутнє спорядження для фахівців, у тому числі 400 спеціальних пейджерів. До пакета входять три автомобілі Ford Ranger Wildtrak.
Передане обладнання буде використовувати поліція Румунії "для специфічної діяльності, пов’язаної з виявленням та ідентифікацією радіоактивних матеріалів".
Також стало відомо, що Румунія візьме у США позику на 920 млн доларів для зміцнення обороноздатності.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на засіданні Генасамблеї ООН закликав міжнародну спільноту тиснути на Росію і стримати її від обстрілів, що створять загрозу для української ядерної енергетики.
Президент Словаччини після того закликав підвищити пильність через загрозу ядерного інциденту в Україні.