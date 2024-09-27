Румыния получит от США оборудование для обнаружения радиации

Румыния получит от США разнообразное оборудование для выявления повышенного уровня радиации и несколько автомобилей.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом стало известно из документов, которые готовит МВД Румынии для оформления получения такой помощи.

Оборудование, которое передаст США, стоит около 1,9 млн долларов, и включает транспортные средства и портативное оборудование для обнаружения радиации и сопутствующее снаряжение для специалистов, в том числе 400 специальных пейджеров. В пакет входят три автомобиля Ford Ranger Wildtrak.

Переданное оборудование будет использовать полиция Румынии "для специфической деятельности, связанной с выявлением и идентификацией радиоактивных материалов".

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Также стало известно, что Румыния возьмет у США заем на 920 млн долларов для укрепления обороноспособности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Генассамблеи ООН призвал международное сообщество давить на Россию и сдержать ее от обстрелов, которые создадут угрозу для украинской ядерной энергетики.

Президент Словакии после того призвал повысить бдительность из-за угрозы ядерного инцидента в Украине.