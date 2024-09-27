Литовська газотранспортна компанія передасть Україні автомобілі та генератори

Литовський оператор газотранспортної системи Amber Grid схвалив передачу Україні 55 автомобілів і чотирьох генераторів у рамках гуманітарної допомоги загальною вартістю майже 62 тисячі євро.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Європейська правда".

Як розповіли у компанії, ці 55 автомобілів раніше використовувалися в роботі газотранспортної системи, вони у хорошому стані і мають вік від п’яти до 11 років.

Компанія вирішила пожертвувати транспортні засоби, оскільки уклала новий договір оренди, і старі машини стали непотрібними.

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Генеральний директор Amber Grid Немунас Бікнюс підкреслив значущість підтримки України та акцентував, що ці автомобілі, включно із позашляховиками з великим пробігом, допоможуть українським службам проводити ремонтні роботи та оперативно реагувати на зміни ситуації.

"Сподіваємося, що наша допомога стане моральним стимулом для інших підтримати Україну в її боротьбі за свободу", – заявив він.

Перші автомобілі будуть спрямовані резидентним службам України, а решта допоможуть у відновленні енергетичної інфраструктури, яка постраждала від війни.

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Україна стикається з руйнуванням своєї енергетичної системи. Amber Grid раніше вже передавала Україні допомогу, зокрема генератори та обладнання для відновлення трубопроводів на суму 108 тисяч євро в червні 2023 року, а також обладнання у 2022 році.

Нещодавно повідомлялося, що Литва розглядає можливість передачі Україні 17 пожежних машин, які були затримані в Клайпеді минулого року через санкції і мали бути переправлені до Зімбабве.

Також раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.