Литовская газотранспортная компания передаст Украине автомобили и генераторы

Литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid одобрил передачу Украине 55 автомобилей и четырех генераторов в рамках гуманитарной помощи общей стоимостью почти 62 тысячи евро.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Европейская правда".

Как рассказали в компании, эти 55 автомобилей ранее использовались в работе газотранспортной системы, они в хорошем состоянии, им от пяти до 11 лет.

Компания решила пожертвовать транспортные средства, поскольку заключила новый договор аренды, и старые машины стали ненужными.

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Генеральный директор Amber Grid Немунас Бикнюс подчеркнул значимость поддержки Украины и акцентировал, что эти автомобили, включая внедорожники с большим пробегом, помогут украинским службам проводить ремонтные работы и оперативно реагировать на изменения ситуации.

"Надеемся, что наша помощь станет моральным стимулом для других поддержать Украину в ее борьбе за свободу", – заявил он.

Первые автомобили будут направлены резидентным службам Украины, а остальные помогут в восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей от войны.

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Украина сталкивается с разрушением своей энергетической системы. Amber Grid ранее уже передавала Украине помощь, в частности генераторы и оборудование для восстановления трубопроводов на сумму 108 тысяч евро в июне 2023 года, а также оборудование в 2022 году.

Недавно сообщалось, что Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, которые были задержаны в Клайпеде в прошлом году из-за санкций и должны были быть переправлены в Зимбабве.

Также ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что в этом году его государство планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро.