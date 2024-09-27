Президент Сербії заявив, що війна в Україні завершиться за корейським сценарієм

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що війна в Україні завершиться за корейським сценарієм.

Заяву Вучича наводить nsuzivo.rs, пише "Європейська правда".

Сербський президент сказав, що зрештою в Україні буде мир, та зараз "йде сильна боротьба за кожне село".

"Корейський сценарій буде досягнутий, і він не матиме рішення протягом 10, 20 чи 30 років, і це буде фундаментальне вирішення конфлікту в Україні", – вважає Александар Вучич.

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Він сказав, що питання України стало менше цікавити населення США, й Америка зрештою думатиме про свої інтереси.

"Великі дослідження провели у США, і для них питання України стоїть лише на дев'ятому місці. Америка буде жорстко боротися з Росією в Україні, але вона також дбатиме про свої інтереси", – сказав Вучич.

Він також додав, що "нерозумно недооцінювати російську армію", як і російську економіку, "яка не відчула наслідків (санкцій та війни)".

Нагадаємо, сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.

За оцінками, з повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.