Президент Сербии заявил, что война в Украине завершится по корейскому сценарию
Президент Сербии Александар Вучич считает, что война в Украине завершится по корейскому сценарию.
Заявление Вучича приводит nsuzivo.rs, пишет "Европейская правда".
Сербский президент сказал, что в конце концов в Украине будет мир, но сейчас "идет сильная борьба за каждое село".
"Корейский сценарий будет достигнут, и он не будет иметь решения в течение 10, 20 или 30 лет, и это будет фундаментальное решение конфликта в Украине", – считает Александар Вучич.
Он сказал, что вопрос Украины стал меньше интересовать население США, и Америка в конце концов будет думать о своих интересах.
"Большие исследования провели в США, и для них вопрос Украины стоит лишь на девятом месте. Америка будет жестко бороться с Россией в Украине, но она также будет заботиться о своих интересах", – сказал Вучич.
Он также добавил, что "глупо недооценивать российскую армию", как и российскую экономику, "которая не почувствовала последствий (санкций и войны)".
Напомним, сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.
По оценкам, с полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сербский экспорт боеприпасов, которые попали в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро.