Президент Сербии заявил, что война в Украине завершится по корейскому сценарию

Президент Сербии Александар Вучич считает, что война в Украине завершится по корейскому сценарию.

Заявление Вучича приводит nsuzivo.rs, пишет "Европейская правда".

Сербский президент сказал, что в конце концов в Украине будет мир, но сейчас "идет сильная борьба за каждое село".

"Корейский сценарий будет достигнут, и он не будет иметь решения в течение 10, 20 или 30 лет, и это будет фундаментальное решение конфликта в Украине", – считает Александар Вучич.

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Он сказал, что вопрос Украины стал меньше интересовать население США, и Америка в конце концов будет думать о своих интересах.

"Большие исследования провели в США, и для них вопрос Украины стоит лишь на девятом месте. Америка будет жестко бороться с Россией в Украине, но она также будет заботиться о своих интересах", – сказал Вучич.

Он также добавил, что "глупо недооценивать российскую армию", как и российскую экономику, "которая не почувствовала последствий (санкций и войны)".

Напомним, сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

По оценкам, с полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сербский экспорт боеприпасов, которые попали в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро.