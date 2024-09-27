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Зустріч Зеленського і Трампа тривала годину

Новини — П'ятниця, 27 вересня 2024, 19:03 — Христина Бондарєва

Зустріч президента України Володимира Зеленського з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом у п’ятницю в Нью-Йорку тривала годину. 

Про це повідомили в українській делегації, пише "Європейська правда".

Зокрема, представник української делегації у США повідомив, що зустріч вже закінчилась і загалом тривала одну годину. 

Зеленський зустрівся з Трампом

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Зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку у Trump Tower відбулася після різкого загострення, коли трампісти звинуватили українського президента у "втручанні у вибори" та допомозі Байдену через критику "мирного плану" Трампа, а спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився від зустрічі з президентом України.

Безпосередньо перед зустріччю Дональд Трамп похвалив те, як Володимир Зеленський діяв під час спроби оголосити Трампу імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". 

Він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну

Зеленський перед спілкуванням із Трампом пояснив, що вважав за необхідне зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може зайняти топпосаду, а Україна розраховує на підтримку і після виборів.

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Зеленський Трамп Війна з РФ
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