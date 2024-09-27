Зеленський зустрівся з Трампом

Президент Володимир Зеленський та кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп зустрілися у п'ятницю в Нью-Йорку у Trump Tower.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський подякував Трампу за зустріч, згадавши, що з часу останньої їхньої особистої зустрічі минуло п'ять років.

"Я думаю, у нас є спільний погляд на те, що війна в Україні повинна бути зупинена, і Путін не може перемогти. Україна повинна перемогти. І я хочу обговорити з вами деталі "плану перемоги", – сказав президент України.

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фото з трансляції Sky news

Зеленський сказав, що тільки американці вирішують, хто стане наступним президентом США, але вже зараз важливо обговорити спільні кроки після листопада, коли пройдуть вибори. "Тому я вирішив зустрітись з обома кандидатами", – сказав він.

Трамп сказав, що намагатиметься працювати з "обома сторонами", аби врегулювати конфлікт. "Ця країна проходить крізь пекло... Я ніколи не бачив нічого подібного на цю жахливу ситуації", – зазначив він.

Перед зустріччю із Зеленським Трамп відреагував на непряму критику своєї суперниці Камали Гарріс його пропозиції щодо України.

Напередодні на брифінгу з Володимиром Зеленським у Вашингтоні Камала Гарріс назвала політику кампанії Дональда Трампа щодо припинення війни з Росією "пропозицією капітуляції".

Трамп відкинув критику Гарріс і наполягав на тому, що він лише хоче зупинити "шоу жахів, яке триває".

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