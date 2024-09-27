В ОП розповіли, що Зеленський обговорив із Трампом

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом у п’ятницю представив йому "план перемоги", розповів про ситуацію на фронті та, зокрема, про стан справ на Курщині.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Зеленський розповів Трампу про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Під час зустрічі детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки.

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Окремий фокус розмови був на постійних обстрілах міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Зеленський також наголосив на тому, що потрібно перекрити будь-які можливості для держави-агресорки отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну.

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