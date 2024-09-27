В ОП рассказали, что Зеленский обсудил с Трампом

Президент Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом в пятницу представил ему "план победы", рассказал о ситуации на фронте и, в частности, о состоянии дел на Курщине.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Зеленский рассказал Трампу о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и ее задачах, украинских инновациях в борьбе против российского террора, а также о непропорционально высоких потерях российской армии.

Во время встречи подробно обсудили общую ситуацию в Украине, последствия войны для украинцев и экономики.

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Отдельный фокус разговора был на постоянных обстрелах городов и гражданской инфраструктуры со стороны РФ и роль американских систем Patriot в защите жизней людей.

Зеленский также отметил, что нужно перекрыть любые возможности для государства-агрессора получать деньги на войну от продажи нефти и газа, а также все каналы поставки западных компонентов для российских ракет.

Трамп после встречи с Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

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