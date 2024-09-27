У партії влади Грузії заявили про упередженість більшості організацій-спостерігачів за виборами

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" звинуватили в упередженості більшу частину організацій, представники яких будуть спостерігачами на жовтневих парламентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Заява пролунала від депутата "Грузинської мрії" Гіві Міканадзе. Наведені цифри він презентував як результат аналізу публічних висловлювань представників організацій, які будуть спостерігачами на виборах, на наявність критики партії влади.

"Із 49 місцевих спостережних організацій, які зареєструвалися станом на 25 вересня, 26 є упередженими, тобто це 53% від загальної кількості… Вони намагаються ввести в оману громадськість і видавати себе за нейтральну організацію, але насправді вони прямо пов’язані з політичними суб’єктами радикального крила", – заявив Міканадзе.

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"Вони відзначилися пропагандою проти керівної команди у публічноу просторі і/або утрималися від відображення у проміжних звітах десятків передвиборчих порушень, про які публічно казала керівна партія", – додав він.

Досліження коментували і багато інших представників "Мрії". Спікер парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що ці громадські організації є "квазі-громадськими" та "загрозою для демократії".

"Це… групи політичних активістів, які видають себе за спостерігачів і претендують на право оголошувати неупереджений нейтральний вердикт про те, як проходив передвиборчий процес і голосування. Звісно, вони будуть упереджені та однобокі, і це явна та очевидна загроза для нашої демократії", – заявив Папуашвілі.

Як пише "Новости-Грузия", більшість ГО, які будуть спостерігачами на виборах, підпадають під дію скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

На додачу, грузинська Transparency International та ГО "Обирай Європу" цього тижня були оголошені Антикорупційним бюро Грузії "організаціями з виборчими цілями" і на них тепер покладаються такі ж зобов’язання, як і на політичні партії, зокрема звітування за витратами, "пов’язаними з виборчими цілями".

Крім того, днями спікер парламенту Грузії також заявив про "втручання Заходу" у парламентські вибори.

Також цього тижня на вулицях грузинських міст почали з’являтися агітаційні плакати "Грузинської мрії", де де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті – "нормальне життя" у Грузії, із закликом "обирати мир".

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