В партии власти Грузии обвинили в предвзятости большинство организаций-наблюдателей на выборах

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" обвинили в предвзятости большую часть организаций, представители которых будут наблюдателями на октябрьских парламентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Заявление прозвучало от депутата "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе. Приведенные цифры он представил как результат анализа публичных высказываний представителей организаций, которые будут наблюдателями на выборах, на наличие критики партии власти.

"Из 49 местных наблюдательных организаций, которые зарегистрировались по состоянию на 25 сентября, 26 являются предвзятыми, то есть это 53% от общего количества... Они пытаются ввести в заблуждение общественность и выдавать себя за нейтральные организации, но на самом деле они прямо связаны с политическими субъектами радикального крыла", – заявил Миканадзе.

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"Они отличились пропагандой против руководящей команды в публичном пространстве и/или воздержались от отражения в промежуточных отчетах десятков предвыборных нарушений, о которых публично говорила руководящая команда", – добавил он.

Исследование комментировали и многие другие представители "Мечты". Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что эти общественные организации являются "квази-общественными" и "угрозой для демократии".

"Это... группы политических активистов, которые выдают себя за наблюдателей и претендуют на право объявлять беспристрастный нейтральный вердикт о том, как проходил предвыборный процесс и голосование. Конечно, они будут предвзятыми и односторонними, что представляет собой явную и очевидную угрозу нашей демократии", - заявил Папуашвили.

Как пишет "Новости-Грузия", большинство ОО, которые будут наблюдателями на выборах, подпадают под действие скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

В дополнение, грузинская Transparency International и ОО "Выбирай Европу" на этой неделе были объявлены Антикоррупционным бюро Грузии "организациями с избирательными целями" и на них теперь возлагаются такие же обязательства, как и на политические партии, в частности отчетность по расходам, "связанным с избирательными целями".

Кроме того, на днях спикер парламента Грузии также заявил о "вмешательстве Запада" в парламентские выборы.

Также на этой неделе на улицах грузинских городов начали появляться агитационные плакаты "Грузинской мечты", где где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте – "нормальная жизнь" в Грузии, с призывом "выбирать мир".

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