У Фландрії погодили формування уряду після місяців переговорів

Представники основних політичних партій Фландрії, північного регіону у складі Бельгії, вранці в суботу, 28 вересня, підписали коаліційну угоду, завершивши кілька місяців переговорів про формування уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Коаліційний пакт, на основі якого буде сформований регіональний уряд у Фландрії, підписали представники соціал-демократичної партії Vooruit, християнських демократів CD&V і консерваторів N-VA.

Переговори, які тривали після регіональних виборів 9 червня, завершилися о 5-ій ранку суботи. Днем раніше вони зайшли в глухий кут через розбіжності щодо бюджету, змін адміністративного устрою Фландрії, а також питання обмежень на носіння хусток у державних установах і навчальних закладах.

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"Ми шукали творчий спосіб об'єднати різні партії, і я думаю, що нам це вдалося", – заявив представник N-VA Маттіас Дьєппаеле, який головував на переговорах.

Найближчими днями учасники переговорів представлять коаліційну угоду своїм партіям. Розподіл міністерських портфелів в уряді Фландрії очікується наприкінці наступного тижня.

Тим часом на федеральному рівні в Бельгії досі тривають коаліційні переговори між п’ятьма партіями на чолі з N-VA.

Вони почались після того, як король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" на національних виборах

Минулого тижня король Бельгії доручив лідеру N-VA Барту Де Веверу продовжити переговори й доповісти про результати 17 жовтня.