У Бельгії відновились коаліційні переговори на чолі з лідером фламандських націоналістів

Король Бельгії Філіп у понеділок, 2 вересня, повторно призначив лідера фламандської націоналістичної партії N-VA ("Новий фламандський альянс") Барта де Вевера головним переговірником із формування урядової федеральної коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив королівський двір Бельгії.

Своїм рішенням бельгійський монарх зняв повноваження з лідера валлонської центристської партії Les Engagés ("Віддані") Максима Прево, якого призначив для відновлення коаліційних переговорів.

"Король призначив Барта де Вевера з метою якнайшвидшого продовження переговорів між п'ятьма можливими партнерами для створення майбутньої коаліції. Він представить звіт 23 вересня", – додали в бельгійському королівському дворі.

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Із середини липня голова N-VA вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та лівоцентристського Forward ("Вперед").

Таку коаліцію називають "аризонською", що є покликанням на прапор американського штату Аризона, де поєднуються синій, червоний, жовтий і помаранчевий кольори – це кольори п’яти партій, що беруть участь у переговорах.

Переговори почались після того, як король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.

Але минулого місяця де Вевер повернув мандат через незгоду "Реформістського руху" на запровадження податку на приріст капіталу, покликаного допомогти покрити дефіцит бюджету Бельгії. Цей крок був компромісом лідера N-VA, покликаним задовольнити вимогу лівоцентристів з Forward не скорочувати видатки бюджету.

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.