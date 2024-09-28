Во Фландрии согласовали формирование правительства после месяцев переговоров

Представители основных политических партий Фландрии, северного региона в составе Бельгии, утром в субботу, 28 сентября, подписали коалиционное соглашение, завершив несколько месяцев переговоров о формировании правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Коалиционный пакт, на основе которого будет сформировано региональное правительство во Фландрии, подписали представители социал-демократической партии Vooruit, христианских демократов CD&V и консерваторов N-VA.

Переговоры, которые продолжались после региональных выборов 9 июня, завершились в 5 утра субботы. Днем ранее они зашли в тупик из-за разногласий по бюджету, изменениям административного устройства Фландрии, а также вопроса ограничений на ношение платков в государственных учреждениях и учебных заведениях.

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"Мы искали творческий способ объединить различные партии, и я думаю, что нам это удалось", – заявил представитель N-VA Маттиас Дьеппаэле, который председательствовал на переговорах.

В ближайшие дни участники переговоров представят коалиционное соглашение своим партиям. Распределение министерских портфелей в правительстве Фландрии ожидается в конце следующей недели.

Тем временем на федеральном уровне в Бельгии до сих пор продолжаются коалиционные переговоры между пятью партиями во главе с N-VA.

Они начались после того, как король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уходить с должности после провального результата его либеральной партии "Открытые фламандские либералы и демократы" на национальных выборах

На прошлой неделе король Бельгии поручил лидеру N-VA Барту Де Веверу продолжить переговоры и доложить о результатах 17 октября.