У Литві різко відповіли Білорусі на пропозицію "повернутись до конструктивної співпраці"

Міністерство закордонних справ Литви відреагувало на заклик глави зовнішньополітичного відомства Білорусі Максима Риженкова "повернутися до конструктивної співпраці", нагадавши про необхідність демократичних реформ і звільнення політв’язнів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського МЗС цитує інформагентство BNS.

Зовнішньополітичне відомство Литви заявило, що не отримувало дипломатичними каналами пропозиції білоруської сторони про "конструктивну співпрацю".

Там нагадали умови нормалізації відносин із Мінськом: звільнення всіх політв'язнів, компенсацію завданих ними збитків для всіх жителів Білорусі, які постраждали від репресій режиму, судове переслідування винних у насильстві, а також вільні й справедливі вибори.

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"Режим, що править Білоруссю, продовжує репресії проти громадянського суспільства країни, утримує понад 1300 політичних в'язнів у жорстоких умовах, продовжує надавати підтримку Росії в її незаконній агресії проти України, допомагає їй оминати західні санкції, здійснює дезінформацію та гібридні атаки на сусідні країни", – додали в литовському МЗС.

Воно підтвердило, що Литва продовжить домагатися міжнародної ізоляції білоруського режиму і посилення санкцій, а також закликало міжнародних партнерів розширити санкції і посилити політичний тиск на Лукашенка.

Заява МЗС Литви стала відповіддю на колонку глави білоруського зовнішньополітичного відомства Максима Риженкова, опубліковану цього тижня у виданні адміністрації Лукашенка. У ній білоруський міністр заявив, що Вільнюс "уже сьогодні" повинен почати відновлення співпраці з Мінськом.

Нещодавно литовський президент Гітанас Науседа заявляв, що Білорусь залишається джерелом ризиків, і Вільнюс вимагатиме подальших обмежень проти цієї держави.

А глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю і зкакликав самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка "залишатися за цією стіною".