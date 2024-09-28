В Литве резко ответили Беларуси на предложение "вернуться к конструктивному сотрудничеству"

Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на призыв главы внешнеполитического ведомства Беларуси Максима Рыженкова "вернуться к конструктивному сотрудничеству", напомнив о необходимости демократических реформ и освобождения политзаключенных.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского МИД цитирует информагентство BNS.

Внешнеполитическое ведомство Литвы заявило, что не получало по дипломатическим каналам предложения белорусской стороны о "конструктивном сотрудничестве".

Там напомнили условия нормализации отношений с Минском: освобождение всех политзаключенных, компенсацию нанесенного ими ущерба для всех жителей Беларуси, пострадавших от репрессий режима, судебное преследование виновных в насилии, а также свободные и справедливые выборы.

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"Режим, правящий Беларусью, продолжает репрессии против гражданского общества страны, удерживает более 1300 политических заключенных в жестоких условиях, продолжает оказывать поддержку России в ее незаконной агрессии против Украины, помогает ей обходить западные санкции, осуществляет дезинформацию и гибридные атаки на соседние страны", – добавили в литовском МИД.

Оно подтвердило, что Литва продолжит добиваться международной изоляции белорусского режима и усиления санкций, а также призвало международных партнеров расширить санкции и усилить политическое давление на Лукашенко.

Заявление МИД Литвы стало ответом на колонку главы белорусского внешнеполитического ведомства Максима Рыженкова, опубликованную на этой неделе в издании администрации Лукашенко. В ней белорусский министр заявил, что Вильнюс "уже сегодня" должен начать возобновление сотрудничества с Минском.

Недавно литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Беларусь остается источником рисков, и Вильнюс будет требовать дальнейших ограничений против этого государства.

А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил оборонительные рубежи Украины на границе с Беларусью и призвал самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко "оставаться за этой стеной".