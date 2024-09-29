Соратник Трампа розкритикував Зеленського через день після його зустрічі з експрезидентом

Сенатор Джей Ді Венс від штату Огайо, соратник колишнього президента Дональда Трампа на виборах, розкритикував президента України Володимира Зеленського під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times.

Наступного дня після зустрічі колишнього президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським його візаві, сенатор Джей Ді Венс, розкритикував українського президента в суботу під час передвиборчої кампанії в Пенсильванії.

Виступаючи в Ньютауні недалеко від Філадельфії, Венс розпочав свою промову з критики Зеленського за те, що він відвідав завод з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом з губернатором штату, демократом Джошем Шапіро.

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"Він приїхав на передвиборчу кампанію з демократичним керівництвом цієї країни. Ми витратили 200 мільярдів доларів на Україну. Знаєте, що я хотів би, щоб Зеленський зробив, коли приїде до Сполучених Штатів Америки? Подякував би жителям Пенсильванії і всім іншим", – сказав Венс.

NYT зазначає, що Зеленський насправді так і зробив – використав свій візит на завод, щоб подякувати Сполученим Штатам за підтримку, а також подякувати робітникам у Скрентоні за виробництво артилерійських снарядів для підтримки України.

Зеленський сказав 400 робітникам, які виготовляють снаряди для підтримки військових зусиль, що вони "врятували мільйони українців". У повідомленні в соціальних мережах він додав, що "саме в таких місцях, як це, можна по-справжньому відчути, що демократичний світ може перемогти".

Відвідування заводу з виробництва боєприпасів викликало скандал серед республіканських законодавців, які звинуватили організаторів поїздки в участі у передвиборчій агітації напередодні виборів. Майк Джонсон, республіканський спікер Палати представників, закликав Україну звільнити свого посла у Вашингтоні через цей епізод.

Венс був затятим противником американської допомоги Україні. У нещодавньому інтерв'ю The New Yorker Зеленський назвав Венса "занадто радикальним" за висловлювання, які, на його думку, пропонували Україні відмовитися від території в обмін на мирну угоду з Росією. Це спонукало Венса відповісти на це з передвиборчого штабу в Мічигані в середу, заявивши: "Мені не подобається, що Зеленський приїжджає в цю країну і вказує американським платникам податків, що вони повинні робити".