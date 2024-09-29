Соратник Трампа раскритиковал Зеленского через день после его встречи с экс-президентом

Сенатор Джей Ди Вэнс от штата Огайо, соратник бывшего президента Дональда Трампа на выборах, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times.

На следующий день после встречи бывшего президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским его визави, сенатор Джей Ди Вэнс, раскритиковал украинского президента в субботу во время предвыборной кампании в Пенсильвании.

Выступая в Ньютауне недалеко от Филадельфии, Вэнс начал свою речь с критики Зеленского за то, что он посетил завод по производству боеприпасов в Скрентоне вместе с губернатором штата, демократом Джошем Шапиро.

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"Он приехал на предвыборную кампанию с демократическим руководством этой страны. Мы потратили 200 миллиардов долларов на Украину. Знаете, что я хотел бы, чтобы Зеленский сделал, когда приедет в Соединенные Штаты Америки? Поблагодарил бы жителей Пенсильвании и всех остальных", – сказал Вэнс.

NYT отмечает, что Зеленский на самом деле так и сделал – использовал свой визит на завод, чтобы поблагодарить Соединенные Штаты за поддержку, а также поблагодарить рабочих в Скрентоне за производство артиллерийских снарядов для поддержки Украины.

Зеленский сказал 400 рабочим, которые изготавливают снаряды для поддержки военных усилий, что они "спасли миллионы украинцев". В сообщении в социальных сетях он добавил, что "именно в таких местах, как это, можно по-настоящему почувствовать, что демократический мир может победить".

Посещение завода по производству боеприпасов вызвало скандал среди республиканских законодателей, которые обвинили организаторов поездки в участии в предвыборной агитации накануне выборов. Майк Джонсон, республиканский спикер Палаты представителей, призвал Украину уволить своего посла в Вашингтоне из-за этого эпизода.

Вэнс был ярым противником американской помощи Украине. В недавнем интервью The New Yorker Зеленский назвал Вэнса "слишком радикальным" за высказывания, которые, по его мнению, предлагали Украине отказаться от территории в обмен на мирное соглашение с Россией. Это побудило Вэнса ответить на это из предвыборного штаба в Мичигане в среду, заявив: "Мне не нравится, что Зеленский приезжает в эту страну и указывает американским налогоплательщикам, что они должны делать".