Головна проросійська партія Болгарії посідає друге місце перед виборами

"Відродження", провідна проросійська ультраправа партія Болгарії, може посісти друге місце на парламентських виборах, що відбудуться 27 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight, свідчать результати опитування соціологічного агентства Trend.

Правоцентристська партія ГЄРБ знову може посісти перше місце з 24,8%, впевнено випереджаючи "Відродження" з 15,6% і реформістський альянс і власників мандатів у двох останніх короткострокових коаліційних урядах "Ми продовжуємо зміни/Демократична Болгарія" з 15,1%.

Очікується, що в наступному парламенті також будуть представлені Болгарська соціалістична партія (6,9%), "Є такий народ" (6,9%), а також дві партії, що виникли після розпуску Руху за права і свободи (РПС), який збирає найбільше голосів етнічної турецької громади – "Альянс за права і свободи" (8,5%) і "РПС – Новий початок" (5,8%).

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У четвер інше опитування, проведене компанією Alpha Research, показало, що ХДС/ДБ випереджає "Відродження" на 0,2%, а це означає, що за друге місце, швидше за все, змагатимуться дві найбільш яскраво виражені про– і антиєвропейські сили Болгарії.

Партія "Відродження" досягла стабільного прогресу з моменту входження до парламенту з 4,86% голосів на виборах у листопаді 2021 року, поступово набуваючи популярності завдяки своїй антивакцинній та проросійській позиції.

Партія була пов'язана з різними суперечками. Нещодавно вона зіграла важливу роль у прийнятті закону, який забороняє "пропаганду" "нетрадиційної сексуальної орієнтації" в системі освіти.

Апатія виборців, ймовірно, буде сильною на виборах: За даними Alpha Research, лише 30-31% виборців мають намір взяти участь у голосуванні. Тенденція вказує на 38 відсотків. У червні на вибори прийшли 33,7% виборців.

Нагадаємо, найбільша проросійська партія Болгарії "Відродження" закликала країну вийти з Європейського Союзу і стати членом БРІКС, де Росія має провідний вплив.

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року, відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів. Останні, у червні 2024 року, не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.