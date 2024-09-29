Главная пророссийская партия Болгарии занимает второе место перед выборами

"Возрождение", ведущая пророссийская ультраправая партия Болгарии, может занять второе место на парламентских выборах, которые состоятся 27 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight, свидетельствуют результаты опроса социологического агентства Trend.

Правоцентристская партия ГЕРБ снова может занять первое место с 24,8%, уверенно опережая "Возрождение" с 15,6% и реформистский альянс и владельцев мандатов в двух последних краткосрочных коалиционных правительствах "Мы продолжаем изменения/Демократическая Болгария" с 15,1%.

Ожидается, что в следующем парламенте также будут представлены Болгарская социалистическая партия (6,9%), "Есть такой народ" (6,9%), а также две партии, возникшие после роспуска Движения за права и свободы (РПС), собирающего больше всего голосов этнической турецкой общины – "Альянс за права и свободы" (8,5%) и "РПС – Новое начало" (5,8%).

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В четверг другой опрос, проведенный компанией Alpha Research, показал, что ХДС/ДБ опережает "Возрождение" на 0,2%, а это означает, что за второе место, скорее всего, будут соревноваться две наиболее ярко выраженные про– и антиевропейские силы Болгарии.

Партия "Возрождение" достигла стабильного прогресса с момента вхождения в парламент с 4,86% голосов на выборах в ноябре 2021 года, постепенно приобретая популярность благодаря своей антивакцинной и пророссийской позиции.

Партия была связана с различными спорами. Недавно она сыграла важную роль в принятии закона, запрещающего "пропаганду" "нетрадиционной сексуальной ориентации" в системе образования.

Апатия избирателей, вероятно, будет сильной на выборах: По данным Alpha Research, только 30-31% избирателей намерены принять участие в голосовании. Тенденция указывает на 38 процентов. В июне на выборы пришли 33,7% избирателей.

Напомним, крупнейшая пророссийская партия Болгарии "Возрождение" призвала страну выйти из Европейского Союза и стать членом БРИКС, где Россия имеет ведущее влияние.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

Больше о ситуации в странах читайте здесь: Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.