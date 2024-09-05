"Друзі Путіна" з Болгарії хочуть виходу країни з ЄС і приєднання до БРІКС

Найбільша проросійська партія Болгарії "Відродження" закликала країну вийти з Європейського Союзу і стати членом БРІКС, де Росія має провідний вплив.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У середу в парламенті "Відродження" закликало до проведення референдуму щодо відтермінування членства країни в єврозоні щонайменше до 2043 року.

Незважаючи на підтримку "Відродження", Болгарської соціалістичної партії та популістської партії "Є такий народ", депутати від проєвропейських формувань ГЄРБ, "Продовжуємо зміни"-"Демократична Болгарія" і "Рух за права і свободи" відкинули пропозицію підірвати повну інтеграцію Болгарії в ЄС.

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Дебати свідчать про спробу проросійських сил у болгарській політиці поширити дезінформацію напередодні наступних парламентських виборів 27 жовтня.

Лідер "Відродження" Костадін Костадінов зайшов так далеко, що прямо закликав Болгарію вийти з ЄС і НАТО. "Якщо ми хочемо мати майбутнє, нам не місце в цих агонізуючих структурах, якими є ЄС у цьому форматі і НАТО. Якщо ЄС не буде реформований, ми повинні вийти з нього, тому що ми не помремо разом з ним", – сказав він.

Болгарська проросійська радикальна партія "Відродження" є одним із засновників сувереністської групи в Європейському парламенті разом з німецькою "Альтернативою для Німеччини".

Нова передвиборча теза "Відродження" полягає в тому, що Болгарія повинна стати членом БРІКС, і партія почала направляти своїх представників на форуми цієї організації.

Метою офіційних осіб у Софії є приєднання Болгарії до єврозони найпізніше до середини 2025 року.

Більшість експертів стверджують, що реалістичною датою є 1 січня 2026 року через триваючу політичну кризу в країні. Згідно з останніми опитуваннями, думки болгар розділилися 50 на 50 на користь запровадження євро, а головним страхом є зростання цін.

Депутат від "Відродження" Цончо Ганев заявив, що болгарський народ слід запитати, чи хоче він бути частиною єврозони, чи ні. Не наводячи фактів на підтвердження своєї заяви, він пояснив, що БРІКС є багатшим "клубом", ніж західні країни, і що "це викликає шалений страх євроатлантичних партій піти на референдум".

Останні дані Світового банку показують, що ВВП на душу населення в Болгарії вищий, ніж у будь-якій країні БРІКС, крім багатих на нафту ОАЕ, хоча Болгарія все ще має найнижчий ВВП на душу населення в ЄС.

"Ви смієте говорити, що болгарський народ не компетентний приймати такі рішення. Ви чуєте, що ви говорите? Болгарський народ компетентний приймати такі рішення", – сказав він, звертаючись до проєвропейських партій у парламенті.

У відповідь Мартін Дімітров з проєвропейської коаліції заявив: "Залишається підозра, що ви намагаєтеся зашкодити Болгарії цим референдумом, щоб вивести нашу країну з ЄС.

Нагадаємо, Туреччина офіційно почала процедуру вступу до групи країн БРІКС, подавши прохання про приєднання.