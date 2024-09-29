У польських Татрах загинула туристка з Литви

У польських Татрах загубилися три туристки з Литви, їх знайшли, але одна померла від переохолодження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Життя однієї з трьох литовських туристок, знайдених у суботу в Татрах, не вдалося врятувати. Жінку знайшли о 4.20 ранку на перевалі Ліліове.

Туристка була без свідомості, в стані глибокого переохолодження. Температура її тіла була всього 21 градус за Цельсієм. Рятувальники TOPR і лікар відігрівали її на місці протягом двох годин, а потім перевезли з Каспрового Верху на канатній дорозі до Кузніце, де пересадили в карету швидкої допомоги, після чого гелікоптером доставили до однієї з краківських лікарень, пояснив рятувальник.

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У краківській лікарні литовка була підключена до спеціального апарату, який повинен був врятувати їй життя. На жаль, через кілька годин вона померла.

Ще дві литовки були знайдені поблизу Гонсєнікової Пшелончки біля туристичної стежки. Вранці одну з них доставили до Закопаного. Третю з потерпілих, яка перебувала в задовільному стані, привезли до гірського притулку Хала-Гонсєнікова.

Згідно зі звітом рятувальника, туристки навіть не змогли розповісти про деталі подорожі, звідки вони вирушили і в який бік прямували. Вони також не мали належного спорядження та теплого одягу. Особа, яка повідомила про зникнення, не змогла сказати, де вони зупинилися на ніч, стверджуючи, що вони "зупинилися в готелі в Катовіце". Тим часом, жінки зупинилися на нічліг у Кузніце.

У пошуковій операції брали участь 44 рятувальники.

Раніше у вересні в Австрійських Альпах знайшли мертвим німецького туриста, якого вважали зниклим безвісти від суботи.

Раніше у французьких Альпах загинув турист із Данії, що стало черговим смертельним інцидентом за останній час.