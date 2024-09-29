В польских Татрах погибла туристка из Литвы

В польских Татрах потерялись три туристки из Литвы, их нашли, но одна умерла от переохлаждения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Жизнь одной из трех литовских туристок, найденных в субботу в Татрах, не удалось спасти. Женщину нашли в 4.20 утра на перевале Лилиове.

Туристка была без сознания, в состоянии глубокого переохлаждения. Температура ее тела была всего 21 градус по Цельсию. Спасатели TOPR и врач отогревали ее на месте в течение двух часов, а затем перевезли с Каспрового Верха на канатной дороге в Кузнице, где пересадили в карету скорой помощи, после чего вертолетом доставили в одну из краковских больниц, пояснил спасатель.

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В краковской больнице литовка была подключена к специальному аппарату, который должен был спасти ей жизнь. К сожалению, через несколько часов она умерла.

Еще две литовки были найдены вблизи Гонсениковой Пшелончки возле туристической тропы. Утром одну из них доставили в Закопане. Третью из пострадавших, которая находилась в удовлетворительном состоянии, привезли в горный приют Хала-Гонсеникова.

Согласно отчету спасателя, туристки даже не смогли рассказать о деталях путешествия, откуда они отправились и в какую сторону направлялись. Они также не имели надлежащего снаряжения и теплой одежды. Лицо, сообщившее об исчезновении, не смогло сказать, где они остановились на ночь, утверждая, что они "остановились в отеле в Катовице". Между тем, женщины остановились на ночлег в Кузнице.

В поисковой операции принимали участие 44 спасателя.

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