У французьких Альпах загинув турист із Данії
Новини — Середа, 11 вересня 2024, 21:50 —
На гірському масиві Монблан у французьких Альпах 61-річний турист із Данії упав і розбився на смерть.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Рятувальники повідомили, що данський турист йшов крутою місцевістю поблизу Сен-Жерве-ле-Бен, що у французькому департаменті Верхня Савойя, зісковзнув зі стежки та впав із 30-метрової висоти.
Падіння призвело до миттєвої смерті чоловіка, додала поліція селища Шамоні.
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Це вже другий смертельний випадок у цих горах за останні дні. Напередодні на самому Монблані знайшли мертвими чотирьох альпіністів із Італії та Південної Кореї.
А в серпні на зворотній дорозі Монблан зірвалися двоє альпіністів, один з них загинув.
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