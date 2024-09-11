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У французьких Альпах загинув турист із Данії

Новини — Середа, 11 вересня 2024, 21:50 — Олег Павлюк

На гірському масиві Монблан у французьких Альпах 61-річний турист із Данії упав і розбився на смерть.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рятувальники повідомили, що данський турист йшов крутою місцевістю поблизу Сен-Жерве-ле-Бен, що у французькому департаменті Верхня Савойя, зісковзнув зі стежки та впав із 30-метрової висоти.

Падіння призвело до миттєвої смерті чоловіка, додала поліція селища Шамоні.

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Це вже другий смертельний випадок у цих горах за останні дні. Напередодні на самому Монблані знайшли мертвими чотирьох альпіністів із Італії та Південної Кореї.

А в серпні на зворотній дорозі Монблан зірвалися двоє альпіністів, один з них загинув.

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Франція інциденти
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