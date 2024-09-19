В Австрійських Альпах знайшли мертвим німецького туриста, якого накрило лавиною

В Австрійських Альпах знайшли мертвим німецького туриста, якого вважали зниклим безвісти від суботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Тіло 71-річного чоловіка з Кобурга знайшли в тірольському регіоні Карвендель після того, як у четвер його пошуки були відновлені, повідомив представник поліції.

Пошуки чоловіка, похованого лавиною, були припинені через велику небезпеку для рятувальників і не відновлювалися кілька днів. 71-річний чоловік був з великою туристичною групою, яка в суботу попри погану погоду хотіла спуститися з Бінсальму в долину. Інші члени групи були виведені з небезпечної зони неушкодженими.

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Лавина зійшла в муніципалітеті Вомп, приблизно за 20 кілометрів на південний схід від Освальдгютте на кордоні з Німеччиною.

Минулого тижня Австрійська альпійська асоціація рекомендувала відмовитися від гірських турів на вихідних через настання зими в Альпах. Тірольська служба попередження лавин попередила про небезпеку нестійкого нового снігу.

Раніше у французьких Альпах загинув турист із Данії, що стало черговим смертельним інцидентом за останній час.

Перед цим на Монблані знайшли мертвими чотирьох альпіністів з Італії та Південної Кореї.

А в серпні на зворотній дорозі Монблан зірвалися двоє альпіністів, один з них загинув.