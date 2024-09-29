На грецькому Криті загинув німецький турист
Рятувальники знайшли тіло німецького туриста, якого два дні вважали зниклим безвісти на грецькому острові Крит.
Про це повідомило видання Spiegel, передає "Європейська правда".
У неділю, 29 вересня, рятувальники знайшли тіло чоловіка біля монастиря Агіос Антоніос поблизу міста Ханья на заході острова. За даними надзвичайників – його виявили у важкодоступному місці.
Видання зазначило, що загиблий – 60-річний німець, який не повернувся із походу у п’ятницю, 27 вересня.
У суботу, 28 вересня, надзвичайники та берегова охорона шукали його протягом всього дня на узбережжі та в горах навколо міста, використовуючи дрони та інші засоби.
29 вересня повідомлялося, що у польських Татрах загубилися три туристки з Литви, їх знайшли, але одна померла від переохолодження.
Раніше у вересні в Австрійських Альпах знайшли мертвим німецького туриста, якого вважали зниклим безвісти.