На греческом Крите погиб немецкий турист

Спасатели нашли тело немецкого туриста, которого два дня считали пропавшим без вести на греческом острове Крит.

Об этом сообщило издание Spiegel, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 29 сентября, спасатели нашли тело мужчины возле монастыря Агиос Антониос вблизи города Ханья на западе острова. По данным чрезвычайников – его обнаружили в труднодоступном месте.

Издание отметило, что погибший – 60-летний немец, который не вернулся из похода в пятницу, 27 сентября.

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В субботу, 28 сентября, чрезвычайники и береговая охрана искали его в течение всего дня на побережье и в горах вокруг города, используя дроны и другие средства.

29 сентября сообщалось, что в польских Татрах потерялись три туристки из Литвы, их нашли, но одна умерла от переохлаждения.

Ранее в сентябре в Австрийских Альпах нашли мертвым немецкого туриста, которого считали пропавшим без вести.