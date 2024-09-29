У Польщі троє підлітків потрапили у серйозну ДТП

Троє підлітків зазнали серйозних травм після аварії у польському селі Скшинець у Люблінському воєводстві.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як розповіло видання, серйозна аварія сталася у суботу, 28 вересня, близько 22:00: водій автомобіля Audi на прямій ділянці дороги з'їхав у кювет, після чого авто перекинулося.

Фото: RMF24

У той момент у салоні перебували 17-річний хлопець і дві дівчини віком 15 і 16 років – всі вони були доставлені в лікарню з дуже серйозними травмами.

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"Ми з'ясовуємо, хто був за кермом і чому водій не впорався з керуванням. Жоден з учасників не мав водійських прав. У всіх узята кров на аналіз на вміст алкоголю і наркотиків", – повідомили в неділю правоохоронці.

Фото: RMF24

Нагадаємо, у Варшаві вдень 23 серпня сталася ДТП за участю маршрутного автобуса, легковика і трамвая, одна людина отримала поранення.

Перед цим у Польщі понад 20 осіб потрапили до лікарень після ДТП з автобусом у Нижній Сілезії.