В Польше трое подростков попали в серьезное ДТП

Трое подростков получили серьезные травмы после аварии в польском селе Скшинец в Люблинском воеводстве.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как рассказало издание, серьезная авария произошла в субботу, 28 сентября, около 22:00: водитель автомобиля Audi на прямом участке дороги съехал в кювет, после чего авто перевернулось.

Фото: RMF24

В тот момент в салоне находились 17-летний парень и две девушки в возрасте 15 и 16 лет – все они были доставлены в больницу с очень серьезными травмами.

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"Мы выясняем, кто был за рулем и почему водитель не справился с управлением. Ни один из участников не имел водительских прав. У всех взята кровь на анализ на содержание алкоголя и наркотиков", – сообщили в воскресенье правоохранители.

Фото: RMF24

Напомним, в Варшаве днем 23 августа произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, легковушки и трамвая, один человек получил ранения.

Перед этим в Польше более 20 человек попали в больницы после ДТП с автобусом в Нижней Силезии.