В Польше трое подростков попали в серьезное ДТП
Новости — Воскресенье, 29 сентября 2024, 16:30 —
Трое подростков получили серьезные травмы после аварии в польском селе Скшинец в Люблинском воеводстве.
Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".
Как рассказало издание, серьезная авария произошла в субботу, 28 сентября, около 22:00: водитель автомобиля Audi на прямом участке дороги съехал в кювет, после чего авто перевернулось.
В тот момент в салоне находились 17-летний парень и две девушки в возрасте 15 и 16 лет – все они были доставлены в больницу с очень серьезными травмами.
"Мы выясняем, кто был за рулем и почему водитель не справился с управлением. Ни один из участников не имел водительских прав. У всех взята кровь на анализ на содержание алкоголя и наркотиков", – сообщили в воскресенье правоохранители.
Напомним, в Варшаве днем 23 августа произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, легковушки и трамвая, один человек получил ранения.
Перед этим в Польше более 20 человек попали в больницы после ДТП с автобусом в Нижней Силезии.