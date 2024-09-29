Зеленський про дозвіл США на удари вглиб РФ: Я більш позитивно налаштований

Президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований "більш позитивно" щодо дозволу на удари далекобійною зброєю по території Росії.

Про це він сказав у інтерв'ю Fox News за результатами зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що налаштований "більш позитивно" щодо питання дозволу на удари далекобійною зброєю по території Росії.

"Я налаштований більш позитивно, але побачимо, знаєте, наразі це не залежить від нас", – сказав він.

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Президент розповів, що американцям важливо знати, що Україна хоче використовувати відповідну зброю лише по військових цілях.

Напередодні речник президента Сергій Никифоров розповів, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до так званого плану перемоги всупереч повідомленням ЗМІ.

Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

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