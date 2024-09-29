Зеленский о разрешении США на удары вглубь РФ: Я более позитивно настроен

Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен "более позитивно" относительно разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России.

Об этом он сказал в интервью Fox News по результатам встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что настроен "более позитивно" по вопросу разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России.

"Я настроен более позитивно, но увидим, знаете, пока это не зависит от нас", – сказал он.

Реклама:

Президент рассказал, что американцам важно знать, что Украина хочет использовать соответствующее оружие только по военным целям.

Накануне пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что во время визита украинской делегации в США американская сторона проявила "огромную заинтересованность" к так называемому плану победы вопреки сообщениям СМИ.

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза относительно продолжения поддержки Украины

Глава МИД Британии заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.