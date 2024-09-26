ЄС відреагував на заяви Путіна про розширення умов застосування ядерних сил

Нові погрози очільника Кремля Владіміра Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України.

Про це на брифінгу для преси заявив речник ЄС Петер Стано, передає "Європейська правда".

Журналіст запитав про те, яким чином ЄС реагуватиме на чергове "зниження порогу" застосування російської ядерної зброї проти неядерних держав, про що було оголошено 25 вересня Путіним.

На це Стано акцентував, що Путін "не вперше робить ставку на свій ядерний арсенал".

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"Це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генасамблеї ООН", – акцентував він.

Речник зазначив, що очільник Кремля "не соромиться грати у ядерні ігри знову й знову".

"Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною", – наголосив Стано.

Він також зауважив, що ЄС намагається доносити цю позицію до міжнародних партнерів, привертаючи їхню увагу до того, наскільки безумною та безвідповідальною є поведінка Путіна, який представляє країну-постійного члена Ради безпеки ООН, головним завданням та обов’язком якої є підтримання миру у світі.

"Тож це є лише продовженням тенденції його поведінки та викриває його справжнє обличчя під час дуже важливої міжнародної події високого рівня, яка проходить просто зараз у Нью-Йорку", – підсумував речник ЄС.

Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Владіміра Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.