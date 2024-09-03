Канарські острови кажуть, що уряд Іспанії лишив їх напризволяще перед міграційною кризою

Президент уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив у понеділок, що регіональна виконавча влада розглядає можливість подачі судового позову проти іспанської держави у зв'язку з тим, що Мадрид нібито відмовився від своїх зобов'язань спробувати вирішити серйозну міграційну кризу, яка зачіпає цю громаду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Клавіхо – лідер правоцентристської партії Coalición Canaria – запропонував, серед інших заходів, розпочати "юридичні дебати" щодо того, що він назвав "нехтуванням Мадридом своїми функціями" перед обличчям серйозної міграційної кризи.

За перші два тижні серпня кількість нелегальних мігрантів з Африки досягла рекордного рівня в Іспанії, збільшившись на 126% на Канарських островах і на 143% в іспанському анклаві Сеута, що на півночі Африки. Значна кількість мігрантів прибуває з Мавританії та регіону Сахеля, які сильно постраждали від посухи та голоду.

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"У випадку з Канарськими островами, вона (іспанська держава) нехтує своїми функціями. Я не знаю, чи усвідомлює це іспанський уряд, чи ні. Мені ясно, що іспанський уряд відмовляється від Канарських островів, і це те, що необхідно донести", – сказав Клавіхо.

Канарські острови управляються трипартійною виконавчою владою, сформованою Coalición Canaria, регіональним крилом Іспанської народної партії і місцевою партією AHI.

Клавіхо критикує національний коаліційний уряд у складі Соціалістичної партії (PSOE) та лівої платформи Sumar за те, що він вважає недостатньою увагою до комплексного управління прийомом несупроводжуваних неповнолітніх мігрантів.

Він попередив, що до кінця 2024 року Канарські острови будуть змушені мати справу з "однією надзвичайною ситуацією за іншою надзвичайною ситуацією", оскільки всі центри прийому неповнолітніх вже "перенасичені", а деякі з них "завантажені на 200%" від своїх можливостей.

Він також процитував прогнози неурядових організацій, які передбачають експоненціальне зростання прибуття нелегальних мігрантів до регіону до кінця року.

Тим часом минулого тижня Санчес здійснив офіційну поїздку до Мавританії, Гамбії та Сенегалу – трьох основних країн походження мігрантів, які прямують на Канарські острови небезпечним атлантичним маршрутом.

Санчес під час офіційного візиту до Мавританії назвав контрольовану міграцію необхідною умовою економічного зростання його країни та ЄС, чим викликав невдоволення опозиції.