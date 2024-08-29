Лідер опозиції Іспанії обурився через заяву прем’єра про міграцію

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час офіційного візиту до Мавританії назвав контрольовану міграцію необхідною умовою економічного зростання його країни та ЄС, чим викликав невдоволення опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

В рамках своєї офіційної поїздки до Африки Санчес зустрівся з президентом Мавританії Мохамедом ульд Газуані в Нуакшоті, де переговори були зосереджені на проблемі мігрантів, які намагаються потрапити до Європи з Мавританії.

Багато мігрантів прямують транзитом через Іспанію до інших країн ЄС, включаючи Францію, Німеччину або Скандинавські країни.

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Хоча контрольована міграція необхідна для створення "багатства, розвитку і процвітання" в Іспанії та інших країнах ЄС, вона також "передбачає певні проблеми", заявив іспанський прем'єр.

Він додав, що до недавнього часу Іспанія також була країною мігрантів, зазначивши, що і Народна партія, і ультраправа партія Vox повинні проявляти більше емпатії і солідарності.

За словами Санчеса, колишні іспанські мігранти "прагнули кращого життя, як і ті, хто зараз йде на серйозний ризик і вирушає в небезпечну подорож".

У відповідь лідер правої опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо розкритикував Санчеса за те, що він нібито заохочує "ефект притягування" шляхом підписання угод про кругову міграцію з африканськими країнами, які, на думку Народної партії, лише заохотять більше нелегальних мігрантів приїхати до Іспанії.

"Безвідповідально заохочувати ефект притягування в умовах найгіршої кризи нелегальної міграції (від якої страждає Іспанія)", – заявив лідер Фейхоо.

Він також звинуватив Санчеса в тому, що він "просуває Іспанію як пункт призначення" замість того, щоб їхати в Африку для "боротьби з (міграційною) мафією".

Своєю чергою міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес звинуватив звинувативши Нуньєса Фейхоо у "відкритій підтримці ксенофобських тез крайніх правих" і приєднанні до Vox "у тривожному дискурсі", який намагається розділити іспанське суспільство.

Раніше в іспанському уряді заявили, що опозиційні правоцентристські сили мають говорити про нелегальних мігрантів з "дещицею гуманності і порядності" і відійти від радикальної позиції ультраправих у цьому гострому політичному питанні.