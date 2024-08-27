Прем’єр Іспанії починає візит до Африки у намаганнях стримати міграцію та вплив РФ

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок розпочинає свій другий цього року візит до Західної Африки, метою якого є стримування міграції на Канарські острови та протидія російській присутності в регіоні Сахеля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цього року міграція західноафриканським маршрутом збільшилась на 154%, і за перші сім місяців 21 620 осіб досягли Канарських островів, згідно з даними прикордонної служби Європейського Союзу Frontex.

Хвиля міграції виснажила ресурси іспанського архіпелагу, і місцева влада заявляє, що, можливо, їм доведеться розміщувати мігрантів у військових таборах або навіть у наметах перед очікуваним збільшенням кількості прибулих через більш спокійні погодні умови в Атлантичному океані.

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Іспанська влада побоюється, що в найближчі місяці ще 150 тисяч мігрантів з Африки спробують дістатись Іспанії.

За даними Frontex, майже половина новоприбулих – малійці, які були змушені покинути свою країну через конфлікт і економічну кризу, до яких причетне російське угруповання найманців "Вагнер".

Санчес зосереджується на зміцненні відносин з Мавританією, Сенегалом і Гамбією – основними пунктами відправлення човнів з мігрантами.

Під час цієї поїздки Іспанія підпише угоди про кругову міграцію з Гамбією і Мавританією (вона вже має таку угоду з Сенегалом), що дозволить працівникам з цих країн приїжджати до Іспанії на короткі періоди для задоволення потреб у робочій силі, а потім повертатися до своїх країн походження, повідомило джерело в уряді.

Іспанія також планує повернути військову присутність до Малі після закриття військової місії ЄС у травні минулого року.

У той час як Франція виступала за припинення місії, Іспанія веде переговори з Бамако про двосторонню військову допомогу, за словами високопоставленого іспанського військового офіцера.

"Ми не можемо залишити територію порожньою, щоб її зайняли російські війська. Важливо зберегти присутність в регіоні", – сказав в інтерв'ю агентству Reuters офіцер на умовах анонімності.

Тим часом у Франції кажуть про значне спадання кількості мігрантів, які намагаються перейти італо-французький кордон.

А у Великій Британії міграція вперше з 2016 року очолила список питань, які жителі країни вважають найбільш важливими.