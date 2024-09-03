Канарыговорят, что правительство Испании оставило их на произвол судьбы перед миграционным кризисом

Президент правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил в понедельник, что региональная исполнительная власть рассматривает возможность подачи судебного иска против испанского государства в связи с тем, что Мадрид якобы отказался от своих обязательств попытаться решить серьезный миграционный кризис, который затрагивает эту общину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Клавихо – лидер правоцентристской партии Coalición Canaria – предложил, среди других мер, начать "юридические дебаты" относительно того, что он назвал "пренебрежением Мадридом своими функциями" перед лицом серьезного миграционного кризиса.

За первые две недели августа количество нелегальных мигрантов из Африки достигло рекордного уровня в Испании, увеличившись на 126% на Канарских островах и на 143% в испанском анклаве Сеута, что на севере Африки. Значительное количество мигрантов прибывает из Мавритании и региона Сахеля, которые сильно пострадали от засухи и голода.

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"В случае с Канарскими островами, оно (испанское государство) пренебрегает своими функциями. Я не знаю, осознает ли это испанское правительство или нет. Мне ясно, что испанское правительство отказывается от Канарских островов, и это то, что необходимо донести", – сказал Клавихо.

Канарские острова управляются трехпартийной исполнительной властью, сформированной Coalición Canaria, региональным крылом Испанской народной партии и местной партией AHI.

Клавихо критикует национальное коалиционное правительство в составе Социалистической партии (PSOE) и левой платформы Sumar за то, что он считает недостаточным вниманием к комплексному управлению приемом несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов.

Он предупредил, что к концу 2024 года Канарские острова будут вынуждены иметь дело с "одной чрезвычайной ситуацией за другой чрезвычайной ситуацией", поскольку все центры приема несовершеннолетних уже "перенасыщены", а некоторые из них "загружены на 200%" от своих возможностей.

Он также процитировал прогнозы неправительственных организаций, которые предсказывают экспоненциальный рост прибытия нелегальных мигрантов в регион до конца года.

Между тем, на прошлой неделе Санчес совершил официальную поездку в Мавританию, Гамбию и Сенегал – три основные страны происхождения мигрантов, направляющихся на Канарские острова опасным атлантическим маршрутом.

Санчес во время официального визита в Мавританию назвал контролируемую миграцию необходимым условием экономического роста его страны и ЕС, чем вызвал недовольство оппозиции.