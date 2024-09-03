ЗМІ: Фон дер Ляєн тисне на країни ЄС, щоб вони все ж висунули жінок в Єврокомісію

Урсула фон дер Ляєн чинить тиск на країни ЄС, щоб вони номінували жінок до наступного складу Єврокомісії, оскільки вона прагне уникнути потенційного приниження, пов'язаного з представленням команди, в якій домінують чоловіки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Два посадовці ЄС вказали на ризик "збентеження" для інституції, яка публічно пропагує гендерну рівність і має "комісара з питань рівності", якщо фон дер Ляєн не дотягне до паритетного представництва.

За їхніми словами, такий провал ризикує затьмарити той факт, що три найважливіші посади в ЄС обійматимуть жінки: фон дер Ляєн на посаді президента Єврокомісії, естонка Кая Каллас на чолі зовнішньополітичної служби ЄС та президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Реклама:

Наразі, окрім самої фон дер Ляєн, національні столиці подали дев'ять кандидатур жінок, не враховуючи саму фон дер Ляєн.

Експерти та політики, які погоджуються з проханням фон дер Ляєн, кажуть, що її Комісія може виявитися менш колегіальною і, зрештою, менш ефективною через недостатню кількість жінок за столом переговорів.

"На жаль, рівність між жінками і чоловіками все ще розглядається як щось необов'язкове, або як щось одноразове", – сказала Джеромін Андольфатто, співробітниця з питань політики та кампаній Європейського жіночого лобі.

На знак того, що фон дер Ляєн наполегливо намагається максимально наблизитися до паритету, Бельгія в понеділок заявила, що надішле жінку-комісара, а Румунія погодилася замінити запропонованого нею комісара-чоловіка на жінку-комісара.

Три дипломати, які говорили з Politico, заявили, що фон дер Ляєн чинить тиск на щонайменше п'ять менших країн ЄС, включаючи Словенію і Мальту, щоб ті розглянули можливість заміни кандидатів-чоловіків, яких вони висунули, на кандидатів-жінок.

За словами двох дипломатів ЄС, фон дер Ляєн закликала Мальту запропонувати продовжити мандат нинішнього комісара ЄС Хелени Даллі замість того, щоб відправити туди Глена Мікалефа, кандидатуру якого запропонував прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела. Але Абела не передумає надсилати Мікалефа, тому що "це підірве його авторитет", сказав третій дипломат ЄС.

"Гендерний баланс у Колегії виявився дуже корисним, і було дуже далекоглядно просити про це", – сказала Вера Юрова, комісарка з Чехії, яка залишає посаду і була союзником фон дер Ляєн під час попереднього мандату.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже ухвалила перші рішення щодо портфелів для нещодавно висунутих країнами-членами ЄС кандидатів у єврокомісари.

Раніше євродепутат Андрюс Кубілюс, якого Литва вирішила номінувати своїм кандидатом у члени Європейської комісії, заявив, що вона в наступні п'ять років має зробити розширення – включно з прийняттям України – своїм пріоритетом.