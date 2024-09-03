ЗМІ: Фон дер Ляєн тисне на країни ЄС, щоб вони все ж висунули жінок в Єврокомісію
Урсула фон дер Ляєн чинить тиск на країни ЄС, щоб вони номінували жінок до наступного складу Єврокомісії, оскільки вона прагне уникнути потенційного приниження, пов'язаного з представленням команди, в якій домінують чоловіки.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Два посадовці ЄС вказали на ризик "збентеження" для інституції, яка публічно пропагує гендерну рівність і має "комісара з питань рівності", якщо фон дер Ляєн не дотягне до паритетного представництва.
За їхніми словами, такий провал ризикує затьмарити той факт, що три найважливіші посади в ЄС обійматимуть жінки: фон дер Ляєн на посаді президента Єврокомісії, естонка Кая Каллас на чолі зовнішньополітичної служби ЄС та президентка Європарламенту Роберта Метсола.
Наразі, окрім самої фон дер Ляєн, національні столиці подали дев'ять кандидатур жінок, не враховуючи саму фон дер Ляєн.
Експерти та політики, які погоджуються з проханням фон дер Ляєн, кажуть, що її Комісія може виявитися менш колегіальною і, зрештою, менш ефективною через недостатню кількість жінок за столом переговорів.
"На жаль, рівність між жінками і чоловіками все ще розглядається як щось необов'язкове, або як щось одноразове", – сказала Джеромін Андольфатто, співробітниця з питань політики та кампаній Європейського жіночого лобі.
На знак того, що фон дер Ляєн наполегливо намагається максимально наблизитися до паритету, Бельгія в понеділок заявила, що надішле жінку-комісара, а Румунія погодилася замінити запропонованого нею комісара-чоловіка на жінку-комісара.
Три дипломати, які говорили з Politico, заявили, що фон дер Ляєн чинить тиск на щонайменше п'ять менших країн ЄС, включаючи Словенію і Мальту, щоб ті розглянули можливість заміни кандидатів-чоловіків, яких вони висунули, на кандидатів-жінок.
За словами двох дипломатів ЄС, фон дер Ляєн закликала Мальту запропонувати продовжити мандат нинішнього комісара ЄС Хелени Даллі замість того, щоб відправити туди Глена Мікалефа, кандидатуру якого запропонував прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела. Але Абела не передумає надсилати Мікалефа, тому що "це підірве його авторитет", сказав третій дипломат ЄС.
"Гендерний баланс у Колегії виявився дуже корисним, і було дуже далекоглядно просити про це", – сказала Вера Юрова, комісарка з Чехії, яка залишає посаду і була союзником фон дер Ляєн під час попереднього мандату.
Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже ухвалила перші рішення щодо портфелів для нещодавно висунутих країнами-членами ЄС кандидатів у єврокомісари.
Раніше євродепутат Андрюс Кубілюс, якого Литва вирішила номінувати своїм кандидатом у члени Європейської комісії, заявив, що вона в наступні п'ять років має зробити розширення – включно з прийняттям України – своїм пріоритетом.