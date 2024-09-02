Румунія змінила номінацію на єврокомісара: висуває кандидатку

У Румунії вирішили змінити запропоновану кандидатуру на посаду єврокомісара та висунути кандидата-жінку.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У Румунії вирішили змінити кандидатуру на єврокомісара: замість євродепутата і віцепрезидента Європарламенту Віктора Негреску до складу Єврокомісії запропонували євродепутатку-соціалістку Роксану Минзату.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про номінацію Минзату та повідомив, що вона вихідними спілкувалася з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Негреску у своєму коментарі сказав, що, наскільки розуміє, головною причиною зміни кандидатури стало прагнення фон дер Ляєн створити гендерно збалансований склад Єврокомісії, та що приймає рішення, оскільки завжди підтримував ідею рівних прав для обох статей.

"Сподіваюся, інші країни та політичні групи також докладуть зусиль", – зазначив він.

За інформацією Politico, фон дер Ляєн намагалася переконати деякі менші країни ЄС змінити кандидатів-чоловіків на кандидаток після того, як усі проігнорували її прохання пропонувати по дві кандидатури від кожної країни – чоловіка і жінку.

На цей час у Єврокомісію пропонують вісім кандидаток, не рахуючи самої фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Італія передостанньою визначилась зі своїм кандидатом в єврокомісари, а Бельгія, де процес співпав з "коаліціадою", єдиною з усіх країн не встигла подати кандидатуру у визначений термін.

Детально про формування Єврокомісії – у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні